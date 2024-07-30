В Новосибирске отменят режим повышенной готовности, введённый из-за паводка

Об этом сообщается в проекте постановления мэрии города Новосибирска. Согласно документу, в принятых мерах больше нет необходимости, излишняя вода ушла с территорий.
— В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима повышенной готовности на территории Первомайского и Советского районов города Новосибирска, постановляю перевести территории в режим «повседневная деятельность», — информируют в документе.
Напомним, что режим повышенной готовности был введён 21 июня. Уровень воды поднялся до 378 сантиметров при критической отметке 360. Для ликвидации последствий подтопления СНТ был создан оперативный штаб. Местных жителей эвакуировали в пункты временного размещения.