Сакраменто
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске отменят режим повышенной готовности, введённый из-за паводка

На территории Первомайского и Советского районов отменят режим повышенной готовности, который ввели из-за паводка.

Об этом сообщается в проекте постановления мэрии города Новосибирска. Согласно документу, в принятых мерах больше нет необходимости, излишняя вода ушла с территорий.

— В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима повышенной готовности на территории Первомайского и Советского районов города Новосибирска, постановляю перевести территории в режим «повседневная деятельность», — информируют в документе.

Напомним, что режим повышенной готовности был введён 21 июня. Уровень воды поднялся до 378 сантиметров при критической отметке 360. Для ликвидации последствий подтопления СНТ был создан оперативный штаб. Местных жителей эвакуировали в пункты временного размещения.