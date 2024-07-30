Сакраменто
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД подтвердило выезд «Камаза» на «красный» на переезде под Волгоградом

Водитель «Камаза», врезавшегося в поезд под Волгоградом, выехал на красный свет.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 30 июл — РИА Новости. Водитель «Камаза», который врезался в пассажирский поезд в Волгоградской области, выехал на запрещающий сигнал светофора, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.

«По предварительной информации, …водитель, управляя автомобилем “Камаз”, выехал на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с электровозом пассажирского поезда», — говорится в сообщении полиции.

В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика «Камаз» выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли 9 вагонов поезда, 7 вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено.