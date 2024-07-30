МВД подтвердило выезд «Камаза» на «красный» на переезде под Волгоградом

В понедельник днем на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика «Камаз» выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли 9 вагонов поезда, 7 вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек госпитализированы, в том числе 15 детей. Движение поездов на перегоне остановлено.