Сакраменто
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Клецком районе в колодце утонул пенсионер

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе в колодце утонул пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Источник: Соцсети

29 июля в 11.44 спасатели получили сообщение об утонувшем мужчине в неэксплуатируемом питьевом колодце возле деревни Дунайчицы Клецкого района Минской области, глубина которого составляет один метр.

Работники МЧС извлекли из колодца тело пенсионера 1952 года рождения.

несчастный случай