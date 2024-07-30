29 июля в 11.44 спасатели получили сообщение об утонувшем мужчине в неэксплуатируемом питьевом колодце возле деревни Дунайчицы Клецкого района Минской области, глубина которого составляет один метр.
Работники МЧС извлекли из колодца тело пенсионера 1952 года рождения.
В Клецком районе в колодце утонул пенсионер
30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клецком районе в колодце утонул пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
29 июля в 11.44 спасатели получили сообщение об утонувшем мужчине в неэксплуатируемом питьевом колодце возле деревни Дунайчицы Клецкого района Минской области, глубина которого составляет один метр.