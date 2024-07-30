Две автоаварии произошли в Марковском и Балтийском районах 29 июля

Первая авария произошла с водителем грузового авто «Рено Премиум» в Марковском районе Саратовской области. 32-летний мужчина не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областную Госавтоинспекцию ДТП произошла на 311 км дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград».
— В результате аварии водителя госпитализировали в больницу. Также по предварительным данным, в Балтайском районе Саратовской области в 15:10 на 86 километре трассы М-5 «Урал», возле села Садовка, 41-летний мужчина не справился с управлением легковушки «ВАЗ-21140», — пишут журналисты телеканала.
Как и в первом случае, авто вылетело на обочину и перевернулось. Мужчине потребовалась помощь медиков и его доставили в больницу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области усилили меры по предотвращению несчастных случаев на воде. На родителей несовершеннолетних было составлено 40 протоколов.