Две автоаварии произошли в Марковском и Балтийском районах 29 июля

Первая авария произошла с водителем грузового авто «Рено Премиум» в Марковском районе Саратовской области. 32-летний мужчина не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областную Госавтоинспекцию ДТП произошла на 311 км дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград».