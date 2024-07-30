Первичная экспертиза не установила причину смерти трёх сестер в Петербурге

Напомним, молодые и физические здоровые женщины сначала стали добровольными затворницами, а после отказались от еды. Предварительно они скончались две недели назад, примерно в одно и тоже время. Погибшие таинственной смертью женщины происходили из известной в городе семьи: их отец был священником, а дед — именитым учёным. Подробнее — в материале spb.aif.ru.