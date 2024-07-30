Первичная экспертиза не установила причину смерти трёх сестер в Петербурге

В Петербурге продолжается расследование загадочной гибели трёх сестёр, затворницами живших в квартире на Комендантском проспекте. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Напомним, тела женщин 19, 29 и 35 лет накануне обнаружил в их квартире брат. В момент, когда их нашли, сёстры уже были мертвы около двух недель. Трупы отправили в морг на экспертизу, которая должна пролить свет на это страшное и загадочное дело.
Как сообщает со ссылкой на свои источники «Mash на Мойке», первичная экспертиза не смогла установить причины гибели женщин. На трупах не было повреждений, и правоохранители тщательно изучили квартиру, изъяв мобильные телефоны погибших, их книги и блокноты, а также пятилитровую банку с чайным грибом (содержимое банки также проходит экспертизу).
На опубликованной изданием фотографии одной из комнат квартиры, где произошла трагедия, видно, что она в полном беспорядке и завалена самыми разными вещами. Расследование продолжается.
Напомним, молодые и физические здоровые женщины сначала стали добровольными затворницами, а после отказались от еды. Предварительно они скончались две недели назад, примерно в одно и тоже время. Погибшие таинственной смертью женщины происходили из известной в городе семьи: их отец был священником, а дед — именитым учёным. Подробнее — в материале spb.aif.ru.