Белорус раскопал могилу Ван Гога во Франции

Видео этого перфоманса он разместил в соцсетях.
На видео видно, как Кузьмич в белом костюме, выбеленным лицом и с лопатой, приходит к могиле художника и ставит на надгробный камень звонящий будильник, а затем начинает копать захоронение.
В качестве комментария к перфомансу он привел такие слова: «Вы приходите сюда с грустью… Я вас понимаю… Мне так же невыносимо жить в мире, где закончились художники. Но с этого момента все будет по-другому… Сегодня знаменательный день. В мир возвращается Художник! Поздравляю всех нас с этим великим днем! Художник! Время подниматься, Художник! Вставай!». Он также процитировал стихотворение Арсения Тарковского «Пускай меня простит Винсент Ван-Гог».
Спустя непродолжительное время Кузьмича задержала охрана. О том, получил ли он какое-то наказание за это действо, неизвестно.
Ранее Кузьмич уже устраивал эпатажные перфомансы во Франции. Так, в апреле 2021 года его задержала полиция у Елисейского дворца в Париже. Одетый в белое, он пришел туда с письмом к президенту Франции Эмманюэлю Макрону и муляжом «коктейля Молотова», сообщив, что «пришел совершить революцию».