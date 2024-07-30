Белорус раскопал могилу Ван Гога во Франции

В качестве комментария к перфомансу он привел такие слова: «Вы приходите сюда с грустью… Я вас понимаю… Мне так же невыносимо жить в мире, где закончились художники. Но с этого момента все будет по-другому… Сегодня знаменательный день. В мир возвращается Художник! Поздравляю всех нас с этим великим днем! Художник! Время подниматься, Художник! Вставай!». Он также процитировал стихотворение Арсения Тарковского «Пускай меня простит Винсент Ван-Гог».