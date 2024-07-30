250 человек эвакуировали из ТЦ «Автозаводец» в Нижнем Новгороде 30 июля

Торговый центр «Автозаводец» эвакуировали в Нижнем Новгороде 30 июля. Из здания вывели 250 человек, в том числе 50 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
— В 10.15 поступило сообщение о срабатывании ПАК «Стрелец — мониторинг» в здании ТЦ «Автозаводец» по проспекту Ленина, 108, — отмечают в ведомстве.
Первые пожарные, прибывшие на место, установили, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.
Погибших и пострадавших в происшествии нет. 200 взрослых и 50 детей эвакуировали из здания торгового центра до приезда спасателей.
Напомним, нижегородский торговый центр «Небо» эвакуировали 29 июля. Из здания вывели более 500 человек. Специалисты МЧС отметили, что в торговом центре проверяли систему автоматической пожарной сигнализации.