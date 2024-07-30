Распитие алкоголя для гродненки и ее двух бывших закончилось поножовщиной

58-летний житель Гродно после возвращения из мест лишения свободы пришел к бывшей сожительнице в квартиру по улице Ольги Соломовой в областном центре. В это же время к хозяйке квартиры наведался и ее бывший муж. Компания втроем распивала спиртные напитки, в какой-то момент за столом возник конфликт на почве ревности.