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Распитие алкоголя для гродненки и ее двух бывших закончилось поножовщиной

58-летний житель Гродно после возвращения из мест лишения свободы пришел к бывшей сожительнице в квартиру по улице Ольги Соломовой в областном центре. В это же время к хозяйке квартиры наведался и ее бывший муж. Компания втроем распивала спиртные напитки, в какой-то момент за столом возник конфликт на почве ревности.

Бывший сожитель схватил большой столовый нож и нанес два удара экс-супругу. Один удар пришелся в область предплечья, второй — в солнечное сплетение.

Раненный мужчина покинул опасную квартиру и дожидался медиков у подъезда.

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за нанесение тяжких телесных повреждений.