В России за неделю выросла заболеваемость COVID-19

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,24 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 14%. Увеличение заболеваемости отмечено в 49 субъектах Российской Федерации, в том числе в 13 регионах более, чем в среднем по стране», — говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации был госпитализирован 891 человек с коронавирусом, что на 13,5% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 35 субъектах России, в том числе в 18 регионах увеличение более, чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровели за неделю 7244 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 27,8% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за прошедшую неделю 23 человека, уточнили в оперштабе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.