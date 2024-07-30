Петербургская альпинистка погибла при восхождении на гору в Кабардино-Балкарии

О пропаже двух человек стало известно 28 июля. Женщина из Петербурга и мужчина из Москвы не выходили на связь более полутора суток. На поиски отправилась группа из восьми спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС РФ. Они вылетели на вертолете Ми-8, но обследование горы Юном с воздуха не дало результатов.