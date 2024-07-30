Казахстанским пациентам вводили просроченные препараты анестезии

АСТАНА, 30 июл — Sputnik. Пациентам больницы в районе Мақаншы Абайской области вводили просроченные препараты анестезии.
Об этом сообщила прокуратура области Абай.
Эти факты выявила прокуратура, которая проводила проверку в медучреждении.
Там и обнаружили препарат анестезии (наркоза) «Кетам» с истекшим сроком годности.
В итоге проверка установила:
- ненадлежащее хранение препаратов;
- несвоевременное уничтожение ампул с наркотическими средствами;
- неправильное назначение медикаментов.
Районная прокуратура наказала 12 должностных лиц медучреждения в дисциплинарном порядке.
Медиков Алматинской области оштрафовали на 25,9 млн тенге за санитарные нарушения.
12 лицам наложены административные штрафы на более чем 1,5 миллиона тенге (3,1 тысячи долларов), по статье 426 КоАП РК «Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий».