Поджоги и стычки с полицией: протесты в Венесуэле. Фоторепортаж

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После объявления итогов выборов в Венесуэле, победу на которых одержал нынешний президент Николас Мадуро, в столице страны, а также в Маракае и других городах республики вспыхнули протестные акции, переросшие в столкновения с полицией и военными.
Участники беспорядков жгли автомобили и покрышки, а также бросали в правоохранителей камни и бутылки с зажигательной смесью. Против протестующих применяли слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе беспорядков были ранены более 20 военных, некоторые — из огнестрельного оружия; по меньшей мере 15 демонстрантов задержаны за вандализм.