Поджоги и стычки с полицией: протесты в Венесуэле. Фоторепортаж

Участники беспорядков жгли автомобили и покрышки, а также бросали в правоохранителей камни и бутылки с зажигательной смесью. Против протестующих применяли слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе беспорядков были ранены более 20 военных, некоторые — из огнестрельного оружия; по меньшей мере 15 демонстрантов задержаны за вандализм.