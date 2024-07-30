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Водитель сбивший пенсионерку на «зебре» в Ангарске отправится в колонию на 7 лет

41-летний мужчина скрылся с места ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Ангарске суд принял решение по делу 41-летнего местного жителя. Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на прокуратуру и ГУ МВД Иркутской области мужчина управляя иномаркой сбил пенсионерку на «зебре».

— В ноябре 2023 года водитель автомобиля Toyota Allex находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На пересечении улицы Космонавтов и Ленинградского проспекта мужчина сбил 65-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — пишет информационное агентство.

Сибирячка скончалась до приезда медиков из-за серьезных травм. Виновник аварии уехал с места происшествия, но оперативники задержали его в тот же вечер. Мужчина не стал отпираться и признал вину. Теперь по решению суда он проведет семь лет в колонии общего режима. Также его лишили водительских прав на 2,6 года и обязали выплатить миллион родным пенсионерки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что сразу две одинаковые автоаварии произошли в Саратовской области. В обоих случаях водителям транспортных средств потребовалась госпитализация.