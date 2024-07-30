Водитель сбивший пенсионерку на «зебре» в Ангарске отправится в колонию на 7 лет

Сибирячка скончалась до приезда медиков из-за серьезных травм. Виновник аварии уехал с места происшествия, но оперативники задержали его в тот же вечер. Мужчина не стал отпираться и признал вину. Теперь по решению суда он проведет семь лет в колонии общего режима. Также его лишили водительских прав на 2,6 года и обязали выплатить миллион родным пенсионерки.