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Нетрезвый бесправник угнал автомобиль в Могилевском районе

30 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Нетрезвый мужчина угнал автомобиль в Могилевском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

29 июля в 16.30 в дежурную часть Могилевского РОВД поступило сообщение о том, что автомобилем SsangYong Rexton управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения. Уже через 15 минут сотрудники ГАИ в агрогородке Восход остановили машину.

За рулем сидел 38-летний мужчина, который, как выяснилось, никогда не получал водительского удостоверения. Медицинское освидетельствование показало у него наличие 2,3 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Выяснилось, что транспортное средство мужчина угнал с территории производственной базы, где ранее работал. По данному факту проводится проверка.