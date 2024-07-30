Нетрезвый бесправник угнал автомобиль в Могилевском районе

29 июля в 16.30 в дежурную часть Могилевского РОВД поступило сообщение о том, что автомобилем SsangYong Rexton управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения. Уже через 15 минут сотрудники ГАИ в агрогородке Восход остановили машину.



За рулем сидел 38-летний мужчина, который, как выяснилось, никогда не получал водительского удостоверения. Медицинское освидетельствование показало у него наличие 2,3 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.



Выяснилось, что транспортное средство мужчина угнал с территории производственной базы, где ранее работал. По данному факту проводится проверка.