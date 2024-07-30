В Челябинской области в летнем лагере заболели дети

В Озерске Челябинской области в детском оздоровительном лагере «Отважных» заподозрили вспышку инфекции. Ночью и утром плохо стало пятерым воспитанникам. У детей поднялась температура и началась рвота.
— В оперативном порядке дети были изолированы и отправлены домой, — сообщил и.о. главы Озерска Сергей Гергенрейдер.
Медики оценили ситуацию как неэпидемическую, но рекомендовали администрации лагеря ежечасно устраивать дезинфекцию, отменить общие мероприятия, изолировать отряды друг от друга и наблюдать за состоянием детей. Смену досрочно решили не завершать — по графику, она закончится 1 августа.