В Челябинской области в летнем лагере заболели дети

Медики оценили ситуацию как неэпидемическую, но рекомендовали администрации лагеря ежечасно устраивать дезинфекцию, отменить общие мероприятия, изолировать отряды друг от друга и наблюдать за состоянием детей. Смену досрочно решили не завершать — по графику, она закончится 1 августа.