Авария на Беломорканале парализовала судоходство

Из-за форс-мажора компания отменила два ближайших рейса теплохода «Александр Пушкин» на Соловки — с 5 по 17 августа и с 18 по 30 августа, рассказали в пресс-службе круизного оператора. Рейсы планировались из Петербурга в Москву и из Москвы в Петербург соответственно. «Дальнейшие корректировки расписания зависят от сроков окончания ремонтных работ», — добавила представитель компании. Еще один рейс может состояться осенью, по окончании ремонта гидротехнических сооружений в Карелии.