Сакраменто
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Атырау ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил

В Атырау 6-летний мальчик выпал из окна на третьем этаже, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По данным управления здравоохранения Атырауской области, пострадавшего ребенка доставили в городскую детскую больницу, где его прооперировали. В настоящее время его состояние стабильное, он проходит реабилитацию в травматологическом отделении.

«29 июля 6-летний мальчик, упавший с третьего этажа, был доставлен в областную детскую больницу. Ребенку сделали операцию на ноге. Состояние стабильное. В настоящее время продолжает лечение в травматологическом отделении», — сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области.

Департамент полиции региона ведет следствие по этому случаю.

несчастный случай