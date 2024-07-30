В Атырау ребенок выпал из окна многоэтажки и выжил

По данным управления здравоохранения Атырауской области, пострадавшего ребенка доставили в городскую детскую больницу, где его прооперировали. В настоящее время его состояние стабильное, он проходит реабилитацию в травматологическом отделении.
«29 июля 6-летний мальчик, упавший с третьего этажа, был доставлен в областную детскую больницу. Ребенку сделали операцию на ноге. Состояние стабильное. В настоящее время продолжает лечение в травматологическом отделении», — сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области.
Департамент полиции региона ведет следствие по этому случаю.