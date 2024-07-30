Дело «Ертіс орманы»: глава Минэкологии прокомментировал задержания

«Да, на самом деле в Семейском регионе в резервате “Семей орманы” дело передали, задержан директор. Также завершены следственные мероприятия по “Ертіс орманы”, статья 188 (“Кража”). В целом в министерстве проводятся плановые проверки. У нас имеется структурное подразделение по проведению аудита. Я думаю, что по этим и другим соответствующим органам ведется работа по проверке тех или иных предприятий и администраций», — заявил Нысанбаев, отвечая на вопросы журналистов.