Дело «Ертіс орманы»: глава Минэкологии прокомментировал задержания

На брифинге в правительстве журналисты поинтересовались у министра, будут ли проводиться проверки в других резерватах.
«Да, на самом деле в Семейском регионе в резервате “Семей орманы” дело передали, задержан директор. Также завершены следственные мероприятия по “Ертіс орманы”, статья 188 (“Кража”). В целом в министерстве проводятся плановые проверки. У нас имеется структурное подразделение по проведению аудита. Я думаю, что по этим и другим соответствующим органам ведется работа по проверке тех или иных предприятий и администраций», — заявил Нысанбаев, отвечая на вопросы журналистов.
По словам министра, в данный момент ведется досудебное расследование. Глава Минэкологии попросил дождаться окончательного завершения следственных мероприятий.
«Во всяком случае данный факт, он был обнаружен, это результат, так сказать, кропотливой работы следственных органов. Нужно отметить, что мы внутри министерства занимаемся проверкой резерватов “Семей орманы” и “Ертіс орманы”, — заключил министр.