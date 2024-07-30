В Челябинской области затопило заповедник «Аркаим»

«Перебраться на правый берег и в район нижнего лагеря проблематично. Воды как минимум по колено. Течение, конечно, не такое бурное, как во время паводка, но уже появляются промоины и многие не рискуют переправляться на автомобиле», — рассказал местный житель Аркадий Шохин. По словам директора заповедника Валерия Волика, музей и гостиница не пострадали, «Аркаим» работает в штатном режиме, несмотря на погоду. Не стали отменять и запланированный на 10 августа фестиваль «Крынка», который должен состояться на территории. Сотрудники рассчитывают, что в ближайшее время уровень воды снизится. Тем не менее гостей просят, отправляясь в музей-заповедник, запастись резиновыми сапогами, дождевиками, а также захватить запас сухой одежды и еды.