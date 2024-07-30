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В Челябинской области затопило заповедник «Аркаим»

Однако он продолжает работать.

Источник: Пресс-служба заповедника "Аркаим"

Музей-заповедник «Аркаим» в Челябинской области затопило ливневыми водами. Обильные осадки вызвали разлив реки Большая Караганка, сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что пока вода продолжает прибывать. Подтопило часть магазинов на торговой улице недалеко от нижнего лагеря и обходную тропу на Шаманку, затруднён проезд с правого берега Большой Караганки.

«Перебраться на правый берег и в район нижнего лагеря проблематично. Воды как минимум по колено. Течение, конечно, не такое бурное, как во время паводка, но уже появляются промоины и многие не рискуют переправляться на автомобиле», — рассказал местный житель Аркадий Шохин. По словам директора заповедника Валерия Волика, музей и гостиница не пострадали, «Аркаим» работает в штатном режиме, несмотря на погоду. Не стали отменять и запланированный на 10 августа фестиваль «Крынка», который должен состояться на территории. Сотрудники рассчитывают, что в ближайшее время уровень воды снизится. Тем не менее гостей просят, отправляясь в музей-заповедник, запастись резиновыми сапогами, дождевиками, а также захватить запас сухой одежды и еды.