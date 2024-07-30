Неизвестный водитель сбил 14-летнего велосипедиста в Иркутской области

29 июля 2024 года в рабочем поселке Лесогорск Чунского района Иркутской области в ДТП пострадал 14-летний велосипедист. Предварительно установлено, что около дома № 10 неизвестный водитель на неустановленной машине двигался со стороны трассы Тайшет-Чуна-Братск и наехал на подростка. В аварии мальчик получил травмы. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
— Водитель, совершивший наезд на юношу, скрылся с места ДТП, его местонахождение устанавливается. Также выясняются причины и условия произошедшего, тяжесть телесных повреждений, полученных мальчиком, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас прокуратура контролирует ход и результат проверки. По итогам которой будут приняты необходимые меры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водителя с Ангарска посадили на семь лет. Из-за того, что он сбил пенсионерку на пешеходном переходе.