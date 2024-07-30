Неизвестный водитель сбил 14-летнего велосипедиста в Иркутской области

29 июля 2024 года в рабочем поселке Лесогорск Чунского района Иркутской области в ДТП пострадал 14-летний велосипедист. Предварительно установлено, что около дома № 10 неизвестный водитель на неустановленной машине двигался со стороны трассы Тайшет-Чуна-Братск и наехал на подростка. В аварии мальчик получил травмы. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.