Альпинист из Новосибирска сорвался на горе в Республике Алтай

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце прошлой недели завершились поиски туриста из Красноярска, сорвавшегося на леднике Ирбисту в Республике Алтай. Пострадавшего так и не обнаружили. Инцидент произошел 23 июля. Мужчина сорвался в ущелье на высоте более 3 тыс. м.