14-летняя мотоциклистка стала виновницей аварии в Братске

29 июля днем в жилом районе Гидростроитель в Братске произошло ДТП. 14-летняя школьница ехала со своей 13-летней подругой на мотоцикле «KAYO» по улице Гайнулина. Работниками ДПС было установлено, что девушка двигалась по второстепенной дороге, но при этом не уступила водителю «Хонда Аккорд», который ехал по главной дороге. В итоге мотоцикл и машина столкнулись. Обеим девушкам понадобилась помощь врачей. Об этом КП-Иркутск рассказали в госавтоинспекции по Иркутской области.