14-летняя мотоциклистка стала виновницей аварии в Братске

29 июля днем в жилом районе Гидростроитель в Братске произошло ДТП. 14-летняя школьница ехала со своей 13-летней подругой на мотоцикле «KAYO» по улице Гайнулина. Работниками ДПС было установлено, что девушка двигалась по второстепенной дороге, но при этом не уступила водителю «Хонда Аккорд», который ехал по главной дороге. В итоге мотоцикл и машина столкнулись. Обеим девушкам понадобилась помощь врачей. Об этом КП-Иркутск рассказали в госавтоинспекции по Иркутской области.
— По данному факту проводится всесторонняя проверка, по окончанию которой будет принято правовое решение. В отношении законных представителей юной мотолюбительницы решается вопрос о привлечении к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, — написали в пресс-службе ведомства.
Известно, что мотоцикл принадлежал отцу. Мужчина заявил, что дочка взяла его без разрешения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ольхонском районе бизнесмены гостиничного дела самовольно присвоили более 600 км м земли.