Девушка из Башкирии была в сошедшем с рельсов поезде Казань — Адлер

«Меня тряхнуло, и я упала, — рассказала она журналисту портала. — У меня травм нет. У меня душевная травма — вещи там остались. У меня и документы, и телефон там. Родным я из пункта временного размещения смогла позвонить. Нас забрали в детский сад, разместили там, покормили. Волонтеры вызвались помочь мне найти вещи, поэтому я вернулась к поезду. Но в вагоны пока не пускают».