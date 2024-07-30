Девушка из Башкирии была в сошедшем с рельсов поезде Казань — Адлер

Девушка из Башкирии была в пассажирском поезде Казань — Адлер, который сошел с рельсов в Волгоградской области. Как сообщает V1.RU, она родом из Башкирии, но учится в Казани на эколога. В Адлер девушка ехала работать со студенческим отрядом — в отель. Она была в вагоне № 6.
«Меня тряхнуло, и я упала, — рассказала она журналисту портала. — У меня травм нет. У меня душевная травма — вещи там остались. У меня и документы, и телефон там. Родным я из пункта временного размещения смогла позвонить. Нас забрали в детский сад, разместили там, покормили. Волонтеры вызвались помочь мне найти вещи, поэтому я вернулась к поезду. Но в вагоны пока не пускают».
Позже Азалия вернулась из ПВР к поезду, чтобы найти и забрать хоть какие-нибудь свои вещи.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ЧП на железной дороге. Напомним, днем 29 июля на нерегулируемом переезде, расположенном на 185 км перегона Котельниково — Гремячий, произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Казань — Адлер с «КамАЗом», в результате чего опрокинулись несколько пассажирских вагонов. Водителю грузовика потребовалась помощь медиков. Пассажиры поезда стали сами выбираться из вагонов и помогать другим. По предварительной информации РЖД, в результате ДТП были госпитализированы 15 человек, в том числе 3 ребёнка. Порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.