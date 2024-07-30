Омич пытался переплыть Иртыш и не справился с течением

Сотрудники ОМОН «Штурм» Управления Росгвардии по Омской области во время патрулирования акватории реки Иртыш в Омске спасли тонущего мужчину. Росгвардейцы помогали спасателям в сохранении общественного порядка.
Обессилевшего мужчину обнаружили в реке в районе моста имени 60-летия Победы. Как оказалось, омич пытался переплыть реку, но его унесло далеко по течению. Мужчина уже не мог самостоятельно добраться до берега.
Сотрудники Росгвардии подали утопающему спасательную верёвку и помогли взобраться на катер. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.
Ранее в Оми утонула 15-летняя школьница. Девушка отправилась плавать в необорудованном месте, оступилась и ушла под воду. Её тело нашли рыбаки в воде напротив 14-этажки по набережной Тухачевского, 20.