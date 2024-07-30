Четверо граждан Узбекистана пытались незаконно попасть в Россию в грузовике с дынями. Видео

Как пишет издание Mash, пограничники решили досмотреть большегруз на пункте пропуска в поселке Озинки Саратовской области. По документам внутри были лишь дыни.
Однако оказалось, что в самом конце прицепа спрятались четыре мигранта, которые хотели заехать в Россию.
«В руках у них была пятилитровка aka карманное бидэ. В итоге на водителя и нарушителей завели уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы РФ, грозит до пяти лет», — пишет издание.
Напомним, объем трансграничных денежных переводов в Узбекистан составил 6,5 миллиардов долларов. Почти пять миллиардов долларов перечислили из России.