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Четверо граждан Узбекистана пытались незаконно попасть в Россию в грузовике с дынями. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Саратовской области РФ пограничники при осмотре грузовика с дынями обнаружили четверых граждан Узбекистана, которые пытались нелегально пересечь границу, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как пишет издание Mash, пограничники решили досмотреть большегруз на пункте пропуска в поселке Озинки Саратовской области. По документам внутри были лишь дыни.

Однако оказалось, что в самом конце прицепа спрятались четыре мигранта, которые хотели заехать в Россию.

«В руках у них была пятилитровка aka карманное бидэ. В итоге на водителя и нарушителей завели уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы РФ, грозит до пяти лет», — пишет издание.

Напомним, объем трансграничных денежных переводов в Узбекистан составил 6,5 миллиардов долларов. Почти пять миллиардов долларов перечислили из России.