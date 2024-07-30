Сакраменто
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух иностранцев задержали за похищение человека в Челябинской области

Они угрожали и требовали 500 тысяч рублей.

В Челябинской области задержали двух иностранцев, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Всё произошло в Еманжелинске. По данным следствия, вечером 29 июля на улице Энгельса двое 27-летних азербайджанцев усадили в автомобиль 23-летнего гражданина Таджикистана и скрылись. После этого они связались с сожительницей похищенного и, угрожая убить её возлюбленного, потребовали 500 тысяч рублей.

Преступление раскрыли при содействии оперативников ГУ МВД и Росгвардии. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, им готовятся предъявить обвинения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.