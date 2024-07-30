Двух иностранцев задержали за похищение человека в Челябинской области

Всё произошло в Еманжелинске. По данным следствия, вечером 29 июля на улице Энгельса двое 27-летних азербайджанцев усадили в автомобиль 23-летнего гражданина Таджикистана и скрылись. После этого они связались с сожительницей похищенного и, угрожая убить её возлюбленного, потребовали 500 тысяч рублей.