Двух иностранцев задержали за похищение человека в Челябинской области

В Челябинской области задержали двух иностранцев, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Всё произошло в Еманжелинске. По данным следствия, вечером 29 июля на улице Энгельса двое 27-летних азербайджанцев усадили в автомобиль 23-летнего гражданина Таджикистана и скрылись. После этого они связались с сожительницей похищенного и, угрожая убить её возлюбленного, потребовали 500 тысяч рублей.
Преступление раскрыли при содействии оперативников ГУ МВД и Росгвардии. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, им готовятся предъявить обвинения. Решается вопрос об избрании меры пресечения.