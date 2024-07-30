Уголовное дело о крушении поезда под Волгоградом передали в Ростов

30 июля материалы уголовного дела о крушении пассажирского поезда «Казань — Адлер» на территории Волгоградской области передали Ростов-на-Дону. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Западного МСУТ СК РФ, разбираться в обстоятельствах происшествия будут сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел.
Известно, что 29 июля в 12.40 часов водитель КАМАЗа выехал на железную дорогу на перегоне «Котельниково — Гремячий». Мужчина спровоцировал столкновение с поездом.
— В момент инцидента в поезде находились 956 пассажиров, часть из которых с различными травмами были госпитализированы. Водитель грузовой машины, помощник машиниста и 54-летняя женщина находятся в тяжелом состоянии, — уточнили в следственном ведомстве.
На подозреваемого завели уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение ПДД). Следователи проводят экспертизы, также выясняют, работала ли на перегоне сигнализация.