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Уголовное дело о крушении поезда под Волгоградом передали в Ростов

Стали известны детали расследования уголовного дела о крушении поезда в Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

30 июля материалы уголовного дела о крушении пассажирского поезда «Казань — Адлер» на территории Волгоградской области передали Ростов-на-Дону. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Западного МСУТ СК РФ, разбираться в обстоятельствах происшествия будут сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел.

Известно, что 29 июля в 12.40 часов водитель КАМАЗа выехал на железную дорогу на перегоне «Котельниково — Гремячий». Мужчина спровоцировал столкновение с поездом.

— В момент инцидента в поезде находились 956 пассажиров, часть из которых с различными травмами были госпитализированы. Водитель грузовой машины, помощник машиниста и 54-летняя женщина находятся в тяжелом состоянии, — уточнили в следственном ведомстве.

На подозреваемого завели уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение ПДД). Следователи проводят экспертизы, также выясняют, работала ли на перегоне сигнализация.