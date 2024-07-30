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В Ростове на улице Таганрогская горит склад на площади 500 кв. м

На улице Таганрогская, 144 в Ростове горит склад. Площадь пожара составляет 500 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.

Сообщение о возгорании поступило в 11:27. На складе горит пластик поликарбонат.

Изначально площадь пожара составляла 250 кв. м., затем площадь возгорания увеличилась вдвое. Сейчас на месте работают 45 специалистов и 15 единиц техники.

пожары
МЧС