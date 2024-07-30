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Дончанка спалила участок, пытаясь утихомирить пчел

Сгорели две хозпостройки и гараж.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Жительница села Марфинка Матвеево-Курганского района устроила пожар, пытаясь успокоить пчел. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

47-летняя женщина хотела утихомирить насекомых с помощью устройства «Дымарь». Она разожгла дрова на газовой плите. Но топливо не предназначено для данного устройства.

— Дрова упали с плиты, угли разлетелись — начался пожар, который дончанка пыталась потушить сама, но не справилась. Пришлось вызывать пожарных, — говорится в сообщении.

В результате пожара сгорели две хозпостройки и гараж на площади 94 квадратных метра. Также пострадали два улья.

МЧС