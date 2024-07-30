Дончанка спалила участок, пытаясь утихомирить пчел

Жительница села Марфинка Матвеево-Курганского района устроила пожар, пытаясь успокоить пчел. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
47-летняя женщина хотела утихомирить насекомых с помощью устройства «Дымарь». Она разожгла дрова на газовой плите. Но топливо не предназначено для данного устройства.
— Дрова упали с плиты, угли разлетелись — начался пожар, который дончанка пыталась потушить сама, но не справилась. Пришлось вызывать пожарных, — говорится в сообщении.
В результате пожара сгорели две хозпостройки и гараж на площади 94 квадратных метра. Также пострадали два улья.