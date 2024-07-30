Аварию маршрутки с взорвавшимся колесом сняли на видео в Воронеже

По предварительной информации, никто не пострадал. Маршрут № 18 («Парк “Северный лес” — улица Димитрова») обслуживает ИП Мамаев С. А.



Ранее РИА «Воронеж» сообщало о ДТП в поселке Первомайский Эртильского района. «Десятка» вылетела в кювет и врезалась в дерево. Двадцатитрехлетний водитель и 18-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. Еще одну пассажирку, 21-летнюю девушку, с травмами доставили в больницу.