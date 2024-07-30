Аварию маршрутки с взорвавшимся колесом сняли на видео в Воронеже

В Сети появились кадры аварии, которая произошла на пересечении Ленинского проспекта и улицы Димитрова вечером в понедельник, 29 июля. У автобуса городского маршрута № 18 взорвалось на ходу колесо, после чего автобус задел припаркованный у обочины автомобиль. На кадрах запечатлен момент столкновения.
По предварительной информации, никто не пострадал. Маршрут № 18 («Парк “Северный лес” — улица Димитрова») обслуживает ИП Мамаев С. А.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало о ДТП в поселке Первомайский Эртильского района. «Десятка» вылетела в кювет и врезалась в дерево. Двадцатитрехлетний водитель и 18-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. Еще одну пассажирку, 21-летнюю девушку, с травмами доставили в больницу.