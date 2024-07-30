В Свердловский облсуд поступило дело об истязании и убийстве маленького Далера

Напомним, в июне 2023 года Вероника Наумова, опекавшая 5-летнего Далера Бобиева, объявила его в розыск. В поисках принимали участие сотни екатеринбуржцев. В дальнейшем останки мальчика были обнаружены в гараже недалеко от дома Наумовой. Экспертиза установила, что ребенок погиб насильственной смертью несколько месяцев назад. В дальнейшем опекуншу задержали.