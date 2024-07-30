В Башкирии заведующая детсадом обогатилась за счет работников на 1,8 млн рублей.

Туймазинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении заведующей детским садом № 15 в Туймазах по статье «получение взятки в крупном размере». Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, женщина с мая 2018 года по март 2023 года получала от шести работников детсада деньги за общее покровительство и неприменение к ним мер дисциплинарного характера. Общая сумма незаконного денежного вознаграждения составила более 1,8 млн рублей.