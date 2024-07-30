«Мы не видели паники и слез»: на место крушения поезда Казань — Адлер первыми примчались жители ближайшего хутора

— Как только мы узнали, что случилось, сразу туда поехали на машинах наших жителей. Понятно было, что людям нужна была вода — такая жара вчера была. Загрузили баклажки, потом целую водовозку прислали из Пимено-Чернянского сельского поселения. Привезли и еду — люди прямо холодильники свои опустошали, что было, все отдали. На месте были уже глава Котельниковского района Сергей Панкратов, скорые, врачи оказывали помощь мужчине с окровавленной головой. Потом нам сказали, что это был водитель КАМАЗа, — вспоминает глава поселения.