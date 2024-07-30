«Мы не видели паники и слез»: на место крушения поезда Казань — Адлер первыми примчались жители ближайшего хутора

Как рассказал V102.RU глава поселения Евгений Тутов, переезд, где произошла катастрофа, находится на расстоянии в трех километрах от населенного пункта.
— Как только мы узнали, что случилось, сразу туда поехали на машинах наших жителей. Понятно было, что людям нужна была вода — такая жара вчера была. Загрузили баклажки, потом целую водовозку прислали из Пимено-Чернянского сельского поселения. Привезли и еду — люди прямо холодильники свои опустошали, что было, все отдали. На месте были уже глава Котельниковского района Сергей Панкратов, скорые, врачи оказывали помощь мужчине с окровавленной головой. Потом нам сказали, что это был водитель КАМАЗа, — вспоминает глава поселения.
По словам Евгения Вадимовича, уже после местных жителей на место происшествия подъехали сотрудники МЧС. До этого хуторяне помогали пассажирам выбираться из вагонов вместе с мужчинами, которые ехали в поезде.
— Что меня удивило, не было никакой паники, я даже слез не видел, люди как-то держали себя в руках, действовали организованно, это меня поразило, хотя картина была ужасная — несколько вагонов с вывороченной обшивкой, с разбитыми стеклами лежали на боку. Чтобы не порезаться об стекла, пассажиры обматывались простынями, вытаскивали матрасы. Люди, конечно, были в шоке, но вели себя мужественно. Это поразило, — продолжает глава поселения.
Уже через некоторое время на место железнодорожной катастрофы прибыли все экстренные службы, железнодорожники с техникой.
Оперативный штаб работал почти до утра, пока все пассажиры, которые не получили травм, не отправились к пунктам назначения на других поездах.
— Все было организованно, слаженно, спасибо губернатору, главе района, железнодорожникам, МЧС и врачам, которые в максимально сжатые сроки решили главные задачи — и людям помогли, и движение поездов наладили, — заключил Евгений Тутов. — Вот в таких экстремальных ситуациях и проявляется взаимная поддержка, готовность помочь, и думаю, что мы все вместе справились с этим.
По последним данным волгоградского облздрава, в больницах остается 21 пассажир поезда № 491. Трое пострадавших — помощник машиниста, пассажирка и водитель грузовика —в тяжелом состоянии.