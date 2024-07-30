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Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям шести украинских бригад, потери противника составили до 500 военных, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 14-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики, Красный Лиман и Терны Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, за минувшие сутки ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 155-миллиметровое орудие М198 производства США, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США.

Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО RАК SА-12 хорватского производства, станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав», а также два полевых склада боеприпасов, заключили в Минобороны РФ.