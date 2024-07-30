Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 14-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики, Красный Лиман и Терны Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, за минувшие сутки ВСУ потеряли до 500 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 155-миллиметровое орудие М198 производства США, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США.
Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО RАК SА-12 хорватского производства, станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав», а также два полевых склада боеприпасов, заключили в Минобороны РФ.