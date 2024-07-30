Группировка «Юг» заняла более выгодные позиции

«Потери противника составили до 650 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, три 155-мм гаубицы М777 производства США, два 155-мм орудия М198 производства США, две 152-мм гаубицы Д-20, два 105-мм орудия М119 производства США», — добавили в министерстве.