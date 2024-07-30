Группировка «Юг» заняла более выгодные позиции

«Подразделения “Южной” группировки войск активными действиями заняли более выгодные позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 32-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белая Гора, Часов Яр, Александро-Шультино, Северск и Катериновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, силы «Юга» отразили контратаку подразделения 5-й штурмовой бригады ВСУ.
«Потери противника составили до 650 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, три 155-мм гаубицы М777 производства США, два 155-мм орудия М198 производства США, две 152-мм гаубицы Д-20, два 105-мм орудия М119 производства США», — добавили в министерстве.
Кроме того, за сутки уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.