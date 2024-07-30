Группировка «Днепр» уничтожила четыре склада боеприпасов ВСУ

«Подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое, Каменское Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Потери противника составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, 122 мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы “Анклав-Н” и четыре полевых склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.