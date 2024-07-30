Минобороны сообщило о взятии под контроль села Ленинское под Торецком

С начала 2024 года Минобороны сообщило о взятии десятков сел и других населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области, крупнейшим из которых стала Авдеевка. В последний раз военное ведомство отчитывалось о взятии села Волчье (ДНР) накануне. За сутки до этого также были заняты села Евгеновка и Лозоватское.