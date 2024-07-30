«Приняли решение незамедлительно оперировать»: омские врачи помогли 97-летней пенсионерке встать на ноги

«В преклонном возрасте такая травма может иметь серьезные последствия, а сам процесс восстановления длиться дольше. У пожилых людей, как правило, имеется немало сопутствующих заболеваний, которые могут обостриться после того, как человек теряет способность к движению, поэтому, во избежания их обострения, было принято решение незамедлительно пациентку прооперировать: ей 1 этапом была выполнена репозиция на ортопедическом столе, а 2 этапом — установка титанового стержня», — рассказал врач-травмотолог-ортопед БСМП № 1 Алексей Гребенюк.