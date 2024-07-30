«Приняли решение незамедлительно оперировать»: омские врачи помогли 97-летней пенсионерке встать на ноги

Врачи БСМП № 1 провели операцию пожилой омичке, которая поступила к ним с чрезвертельным переломом левой бедренной кости. Благодаря хирургическому вмешательству, пенсионерка вновь обрела возможность самостоятельно ходить.
В БСМП № 1 поступила 97-летняя омичка с чрезвертельным переломом левой бедренной кости. Врачи в первый же день провели операцию по интрамедуллярному остеосинтезу бедренной кости специальным титаном стержнем — такой вид хирургического вмешательства довольно малотравматичный, после него пациент уже на следующие сутки начинает быстро восстанавливаться.
«В преклонном возрасте такая травма может иметь серьезные последствия, а сам процесс восстановления длиться дольше. У пожилых людей, как правило, имеется немало сопутствующих заболеваний, которые могут обостриться после того, как человек теряет способность к движению, поэтому, во избежания их обострения, было принято решение незамедлительно пациентку прооперировать: ей 1 этапом была выполнена репозиция на ортопедическом столе, а 2 этапом — установка титанового стержня», — рассказал врач-травмотолог-ортопед БСМП № 1 Алексей Гребенюк.
Операция проводилась под спинальной анестезией. На протяжении всего лечения врачи-анестезиологи реаниматологи наблюдали за состоянием пожилой омички.
На операции с врачами находился Никита Аверкин, в реанимации пациенткой занимался Эмин Бекиров.
Пенсионерку выписали из больницы уже через неделю. Сейчас омичка здорова и чувствует себя хорошо.