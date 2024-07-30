19-летняя девушка погибла в ДТП с квадроциклом в Бурабае

«Во время управления 19-летний водитель не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства на затяжном повороте. В результате аварии пассажирка, получившая травмы, скончалась в медицинском учреждении», — сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.
Предварительно установлено, что авария произошла 27 июля 2024 года на территории курортной зоны. Сообщается, что две девушки, приехавшие из Астаны, арендовали в одном из местных пунктов проката квадроцикл марки X5 Classic.
По факту ДТП полицейские начали досудебное расследование.