19-летняя девушка погибла в ДТП с квадроциклом в Бурабае

«Во время управления 19-летний водитель не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства на затяжном повороте. В результате аварии пассажирка, получившая травмы, скончалась в медицинском учреждении», — сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.