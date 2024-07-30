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В Ростовской области задержан агент спецслужб Украины

Правоохранители задержали в Ростовской области предполагаемого агента украинских спецслужб. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела о госизмене, подготовке к преступлению и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ст. 275, ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 223.1 УК России). Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Установлено, что подозреваемый, житель Ростовской области, в апреле текущего года по заданию украинской спецслужбы, передал Киеву данные о месторасположении подразделений Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Это могло нанести ущерб одному из критически важных объектов военной инфраструктуры. Кроме того, фигурант начал приобретать компоненты для того, чтобы изготовить самодельное взрывное устройство после того, как получил инструкцию от представителя украинской спецслужбы.

У подозреваемого изъяли средства связи, которые он использовал для общения с куратором украинской стороны, а также элементы самодельного взрывного устройства.

ФСБ