В Ростовской области задержан агент спецслужб Украины

Установлено, что подозреваемый, житель Ростовской области, в апреле текущего года по заданию украинской спецслужбы, передал Киеву данные о месторасположении подразделений Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ). Это могло нанести ущерб одному из критически важных объектов военной инфраструктуры. Кроме того, фигурант начал приобретать компоненты для того, чтобы изготовить самодельное взрывное устройство после того, как получил инструкцию от представителя украинской спецслужбы.