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В Туркестане чиновника осудили за взятку в 18 миллионов тенге

Туркестанским городским судом оглашен приговор руководителю Департамента по управлению земельными ресурсами Мырзаеву Алтынбеку, его сообщнику Балтабаеву А. и руководителю отдела данного департамента Жетписову Б., передаёт BaigeNews.kz.

Мырзаев и Балтабаев признаны виновными в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, а Жетписов в покушении на дачу взятки.

"Установлено, что Мырзаев и его сообщник Балтабаев завладели денежными средствами предпринимателя в размере 18 млн тенге для оформления земельного участка. Кроме этого, Мырзаев под предлогом дачи взятки должностным лицам за общее покровительство, обманным путем завладел денежными средствами Жетписова в сумме 70 тыс. тенге из ранее оговоренных 5 млн. тенге. Приговором суда Мырзаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, Балтабаеву — 7 лет и Жетписову — 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.

Оглашение приговора состоялось в присутствии коллектива Департамента по управлению земельными ресурсами и отдела земельных отношений города Туркестан.

Приговор пока не вступил в законную силу.