В Туркестане чиновника осудили за взятку в 18 миллионов тенге

"Установлено, что Мырзаев и его сообщник Балтабаев завладели денежными средствами предпринимателя в размере 18 млн тенге для оформления земельного участка. Кроме этого, Мырзаев под предлогом дачи взятки должностным лицам за общее покровительство, обманным путем завладел денежными средствами Жетписова в сумме 70 тыс. тенге из ранее оговоренных 5 млн. тенге. Приговором суда Мырзаеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, Балтабаеву — 7 лет и Жетписову — 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.