Женщина зарезала буйного мужа в Актюбинской области

«Судом установлено, что Б. и потерпевший М. на протяжении долгих лет проживали вместе. Имеют общего несовершеннолетнего ребёнка. В день преступления они вместе распивали спиртные напитки, и между ними произошел конфликт из-за того, что М. не стал ложиться спать. Б., взяв со стола нож, нанесла ему удары в область груди, лёгкого, шеи. От полученных травм М. скончался на месте», — сообщили фабулу дела в суде.