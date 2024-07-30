Пострадавшие от потопа южноуральцы получат до 150 тысяч рублей компенсации

Напомним, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал возместить пострадавшим ущерб от наводнения во время поездки в Киолим на следующий день после прорыва дамбы. Те, кто сразу же подал соответствующие заявления, должны были получить деньги 29 июля.