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Пострадавшие от потопа южноуральцы получат до 150 тысяч рублей компенсации

Максимальная сумма положена в случае полной утраты имущества.

Источник: пресс-служба РМК

Правительство Челябинской области обнародовало суммы денежных компенсаций, которые выплатят южноуральцам, пострадавшим от недавнего дождевого паводка. Размер единовременной выплаты будет варьироваться от 20 до 150 тысяч рублей на человека — в зависимости от нанесенного водой урона, передает корреспондент chel.aif.ru.

На максимальное возмещение смогут рассчитывать те, кто в результате наводнения полностью потерял имущество первой необходимости — подобно некоторым жителям поселка Киолим. За частичную утрату имущества положена компенсация в 75 тысяч рублей. Подтопление жилья покроют суммой в 20 тысяч на каждого жителя дома.

Обязательное условие для получения выплаты — пострадавшие должны проживать на территории, где вводился режим чрезвычайной ситуации.

Для получения компенсации нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.

Напомним, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал возместить пострадавшим ущерб от наводнения во время поездки в Киолим на следующий день после прорыва дамбы. Те, кто сразу же подал соответствующие заявления, должны были получить деньги 29 июля.