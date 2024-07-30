Пострадавшие от потопа южноуральцы получат до 150 тысяч рублей компенсации

Правительство Челябинской области обнародовало суммы денежных компенсаций, которые выплатят южноуральцам, пострадавшим от недавнего дождевого паводка. Размер единовременной выплаты будет варьироваться от 20 до 150 тысяч рублей на человека — в зависимости от нанесенного водой урона, передает корреспондент chel.aif.ru.
На максимальное возмещение смогут рассчитывать те, кто в результате наводнения полностью потерял имущество первой необходимости — подобно некоторым жителям поселка Киолим. За частичную утрату имущества положена компенсация в 75 тысяч рублей. Подтопление жилья покроют суммой в 20 тысяч на каждого жителя дома.
Обязательное условие для получения выплаты — пострадавшие должны проживать на территории, где вводился режим чрезвычайной ситуации.
Для получения компенсации нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства.
Напомним, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообещал возместить пострадавшим ущерб от наводнения во время поездки в Киолим на следующий день после прорыва дамбы. Те, кто сразу же подал соответствующие заявления, должны были получить деньги 29 июля.