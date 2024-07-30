Туркменские власти открыли охоту на узбекские SIM-карты

«Министерству национальной безопасности поручено проверять личные электронные устройства граждан и в случае обнаружения, что они с помощью узбекских СИМ карт связывались с любыми иностранными организациями или получали от них какую-либо помощь, привлекать их к ответственности по статье Уголовного кодекса Туркменистана о шпионаже», — утверждает источник.