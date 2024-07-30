Туркменские власти открыли охоту на узбекские SIM-карты

По информации Радио Озодлик, на севере и востоке Туркменистана местные жители покупают узбекские «симки» для обхода ограничений, выставленных правительством. В соседней стране всего лишь один разрешенный оператор мобильной связи — «Алтын Асыр», он несет за собой право блокировки информационных ресурсов. Узбекские SIM-карты решают проблему, открывая доступ к заблокированным сайтам.
Завозят драгоценные карты туркменистанцы, регулярно выезжающие в Узбекистан, внутри страны уже есть отдельные дилеры и люди, пополняющие счета за отдельную плату. В среднем один мобильный номер обходится жителям Туркменистана в 450 долларов по текущему курсу.
По словам источника издания, туркменские власти обеспокоены тем, что через узбекские номера туркменистанцы беспрепятственно пользуются Интернетом, заходя на сайты независимых СМИ и оппозиционных групп, связываются с организациями в западных странах, нежелательными для Туркменистана.
«Министерству национальной безопасности поручено проверять личные электронные устройства граждан и в случае обнаружения, что они с помощью узбекских СИМ карт связывались с любыми иностранными организациями или получали от них какую-либо помощь, привлекать их к ответственности по статье Уголовного кодекса Туркменистана о шпионаже», — утверждает источник.