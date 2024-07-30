Сакраменто
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беларусь экстрадирует в Турцию обвиняемого в убийстве

Белорусская сторона не впервые отправляет на родину турецких граждан, совершивших преступления и находящихся в розыске, а также осужденных в республике.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 июл — Sputnik. Обвиняемый в убийстве и причинении менее тяжкого телесного повреждения гражданин Турции будет экстрадирован на родину из Беларуси, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

С соответствующей просьбой ранее обратилось министерство юстиции Турции.

По данным материалов дела, турецкий гражданин 1992 года рождения в ходе конфликта ударил головой в лицо потерпевшего. После этого он выстрелил из пистолета не менее восьми раз во второго потерпевшего. От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Затем обвиняемый выстрелил в ногу третьего человека, который пытался забрать оружие, причинив ему менее тяжкое телесное повреждение.

Отмечается, что решение об экстрадиции было принято в соответствии с Договором между двумя странами о правовой помощи по гражданским, хозяйственным и уголовным делам от 13 марта 2012 года.

Передачей обвиняемого конвою турецкой стороны будет заниматься Департамент исполнения наказаний МВД Беларуси по согласованию с компетентными органами Турции.

Напомним, что ранее два человека были экстрадированы из Беларуси в Турцию для отбывания наказания. Один из них разыскивался Интерполом по подозрению в причастности к террористической организации, второй был осужден в Беларуси и отбывал 17-летний срок за убийство граждански Бангладеш в Витебске.