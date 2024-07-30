Беларусь экстрадирует в Турцию обвиняемого в убийстве

Напомним, что ранее два человека были экстрадированы из Беларуси в Турцию для отбывания наказания. Один из них разыскивался Интерполом по подозрению в причастности к террористической организации, второй был осужден в Беларуси и отбывал 17-летний срок за убийство граждански Бангладеш в Витебске.