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На улице Тимирязева в Иркутске горит старинный дом

В Иркутске загорелся памятник деревянного зодчества.

На улице Тимирязева в Иркутске загорелся двухэтажный деревянный дом. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МЧС по Иркутской области.

«20 пожарных тушат дом и привлечено пять единиц техники», — рассказали АиФ-Иркутск в управлении.

По словам жителей в центре города стоит дым от пожара. Дом по адресу Тимирязева, 23А является памятником деревянного зодчества и является усадьбой Феклина. Здание стоит на углу улиц Тимирязева и Богдана Хмельницкого.

Ранее произошёл пожар в трёхэтажном кирпичном доме на улице Бабушкина в Иркутске. Из здания самостоятельно эвакуировались 18 жильцов.

Также АиФ-Иркутск писали о пожаре в квартале «Стрижи» в пригороде Иркутска, где на седьмом этаже многоквартирного дома вспыхнул балкон.

пожары