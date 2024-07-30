На улице Тимирязева в Иркутске горит старинный дом

На улице Тимирязева в Иркутске загорелся двухэтажный деревянный дом. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МЧС по Иркутской области.
«20 пожарных тушат дом и привлечено пять единиц техники», — рассказали АиФ-Иркутск в управлении.
По словам жителей в центре города стоит дым от пожара. Дом по адресу Тимирязева, 23А является памятником деревянного зодчества и является усадьбой Феклина. Здание стоит на углу улиц Тимирязева и Богдана Хмельницкого.
Ранее произошёл пожар в трёхэтажном кирпичном доме на улице Бабушкина в Иркутске. Из здания самостоятельно эвакуировались 18 жильцов.
Также АиФ-Иркутск писали о пожаре в квартале «Стрижи» в пригороде Иркутска, где на седьмом этаже многоквартирного дома вспыхнул балкон.