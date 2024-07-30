В Алуште туристов на катамаране унесло в море

«Из-за сильного ветра двух человек на катамаране уносило в море. На плавсредстве к месту происшествия отправилась дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда “Крым-Спас”. В результате люди были обнаружены на отдалении около одного километра от берега», — сказано в сообщении.