В Алуште туристов на катамаране унесло в море

Отмечается, что инцидент произошел во вторник около 10:35.
«Из-за сильного ветра двух человек на катамаране уносило в море. На плавсредстве к месту происшествия отправилась дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда “Крым-Спас”. В результате люди были обнаружены на отдалении около одного километра от берега», — сказано в сообщении.
Спасатели отбуксировали катамаран с отдыхающими к берегу. Медицинская помощь им не понадобилась.
В воскресенье в районе мыса Меганом в Судаке был спасен серфер, который налетел на острые камни и повредил свою доску.
На минувшей неделе в Феодосии двоих подростков унесло в море на сапбордах на километр от берега. К ним на помощь в течение 10 минут пришли специалисты водолазной группы.