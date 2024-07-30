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В Алуште туристов на катамаране унесло в море

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл — РИА Новости Крым. В Алуште спасли двух туристов, которых на катамаране унесло на километр от берега. Об этом сообщили в МЧС Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что инцидент произошел во вторник около 10:35.

«Из-за сильного ветра двух человек на катамаране уносило в море. На плавсредстве к месту происшествия отправилась дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда “Крым-Спас”. В результате люди были обнаружены на отдалении около одного километра от берега», — сказано в сообщении.

Спасатели отбуксировали катамаран с отдыхающими к берегу. Медицинская помощь им не понадобилась.

В воскресенье в районе мыса Меганом в Судаке был спасен серфер, который налетел на острые камни и повредил свою доску.

На минувшей неделе в Феодосии двоих подростков унесло в море на сапбордах на километр от берега. К ним на помощь в течение 10 минут пришли специалисты водолазной группы.

МЧС