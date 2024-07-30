Более 350 несовершеннолетних осудили в Беларуси в первом полугодии

По данным судебной статистики, больше всего несовершеннолетних — 156 — осуждены за преступления против собственности. Речь идет о таких преступлениях, как кража, грабеж, разбой, мошенничество, присвоение либо растрата, хищение имущества путем модификации компьютерной информации, угон транспортного средства или маломерного водного судна, умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества.



Сотня несовершеннолетних осуждена за совершение преступлений против общественного порядка и общественной нравственности, из них большинство — 69 человек — за совершение хулиганства.



За преступления против порядка осуществления экономической деятельности осуждены 23 человека. И все — за незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов.



Преступления против жизни и здоровья совершили 15 осужденных несовершеннолетних. Из них трое осуждены за убийство, четверо — за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, еще четыре — умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения, трое — за умышленное причинение легкого телесного повреждения и один подросток — за причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности.



За совершение преступлений против мира, безопасности человечества осуждены два человека.



За преступления против половой неприкосновенности или половой свободы осуждены 13 несовершеннолетних. В том числе шестерых подростков осудили за изнасилование и семерых — за насильственные действия сексуального характера.



За совершение преступлений против общественной безопасности и здоровья населения осуждены 39 несовершеннолетних. Больше всего подростков — 36 — осуждены за преступления, связанные с незаконными действиями в отношении наркотиков. Это на 23,4% меньше, чем в первом полугодии 2023 года, в котором за аналогичные преступления вынесены приговоры 47 несовершеннолетним.



Пять подростков осуждены за совершение преступлений против государства и порядка осуществления власти и управления.



Что касается наказания, то из 353 осужденных несовершеннолетних 78 назначено лишение свободы на определенный срок (22,1%), 17 назначены общественные работы (4,8%). Штрафу подвергнуты четыре человека (1,1%). Одному назначены исправительные работы (0,3%), шести — арест (1,7%), 104 несовершеннолетним — ограничение свободы (29,5%). Отсрочка исполнения наказания применена к 43 подросткам (12,2%), условное неприменение наказания — к шести (1,7%). К 93 несовершеннолетним применены принудительные меры воспитательного характера (26,3%). Один несовершеннолетний (0,3%) освобожден по приговору от отбывания наказания.