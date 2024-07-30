«Жирная! Тебе, наверное, муж изменяет»: блогер из Иркутска похудела на 16 кг за два месяца без строгих диет

Яблоко, гречка и кефир — студенческие годы 29-летняя Екатерина Мурсалова из Иркутска вспоминает с содроганием. Рацион и без того стройной девушки (55 кг при росте 168 см) перед летом обычно состоял только из трех продуктов. Настолько ей хотелось быть похожей на модель с обложки глянцевого журнала 47−48 кг и иметь осиную талию. Но тогда Катя еще не знала, что настоящая борьба с лишним весом ждала впереди. Так, в мае 2024 года, уже после двух беременностей, блогер увидела на весах 98 кг. Но уже за два месяца удалось похудеть без диет, срывов и истерик. Подробности — в материале КП-Иркутск.