«Жирная! Тебе, наверное, муж изменяет»: блогер из Иркутска похудела на 16 кг за два месяца без строгих диет

Яблоко, гречка и кефир — студенческие годы 29-летняя Екатерина Мурсалова из Иркутска вспоминает с содроганием. Рацион и без того стройной девушки (55 кг при росте 168 см) перед летом обычно состоял только из трех продуктов. Настолько ей хотелось быть похожей на модель с обложки глянцевого журнала 47−48 кг и иметь осиную талию. Но тогда Катя еще не знала, что настоящая борьба с лишним весом ждала впереди. Так, в мае 2024 года, уже после двух беременностей, блогер увидела на весах 98 кг. Но уже за два месяца удалось похудеть без диет, срывов и истерик. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Утешение находила в жареной картошке».
Впервые Екатерина столкнулась с лишним весом перед первой беременностью.
— В юности, конечно, мучила организм разными диетами. Все стремилась к совершенству, которое сама и придумала. Но на самом деле лишних килограммов тогда и не было, — вспоминает сибирячка.
В 2019 году Екатерина с супругом решились на первое пополнение. Но забеременеть не получалось. Обследование показало у нее некоторые проблемы со здоровьем.
Отвлекаться от стресса помогала любимая еда. Утешение находила в жареной картошке, хлебе, фастфуде. Сама не заметила, как за пару месяцев поправилась до 85 кг.
«Это был кошмар».
— Недуг удалось победить! И вскоре тест показал долгожданные две полоски. Беременность и роды прошли отлично. А спустя девять месяцев на свет появилась здоровая дочь Амина.
Следующие три года молодая мать была занята только малышкой. Бессонные ночи, колики в животе, режущиеся зубки — стресс сибирячка вновь начала заедать. А когда Амине исполнилось 3,5 года, блогер решила взвеситься. Стрелка скакнула почти до сотни — 98 кг!
— Казалось, это какой-то кошмар… Искала поддержку у подписчиков, у меня их около 20 тыс, поделилась с аудиторией видео. Но обрушился шквал негатива.
«Свинья жирная!», — писали ей гадости.
«Тебе, наверное, муж изменяет», — читала Екатерина комментарии и не могла поверить своим глазам.
— Поддержкой стал мой муж, который любит меня любой, — говорит с улыбкой Екатерина. Тогда она и нашла в себе силы, чтобы начать похудение. Пришлось попробовать несколько диет, предпринять десятки попыток заняться спортом. Но вес не уходил…
«Срывов не было».
Тогда блогер попросила помощи у знакомого тренера Ивана Савушкина. Еще в студенчестве она посещала его групповые тренировки по фитнесу в спортзале.
— Иван к тому моменту вел программы по питанию. Суть заключается в отказе от глютена, сахара, фруктозы и других продуктов, которые поднимают инсулин. После обследования мне подобрали индивидуальную схему похудения. Пришлось убрать из рациона сладкое, некоторые фрукты, овощи, макароны, крупы. Вы удивитесь, но калории я не считаю, порция может быть любой. Главное — ориентироваться на внутренние ощущения организма. Наставник еще и морально поддерживает, мы проговариваем проблемы, которые я пыталась заесть.
За 2,5 месяца удалось похудеть на 24 кг. Срывов или желания все прекратить не возникало. Сибирячка говорит, что ставила мини-цели. К примеру, похудеть, чтобы надеть новенькую юбку.
Сбросить 4 кг или удалить блог.
В конце 2023 года в семье произошло очередное пополнение. На свет появился сын. Тогда Екатерина вновь поправилась до 98 кг.
— Сыну исполнилось девять месяцев, когда решила худеть. Около полугода пробовала сама избавиться от нежеланных килограммов. Безуспешно! Снова обратилась за поддержкой.
За два месяца ушли 16 кг. Сейчас блогер поставила себе мини-цель — сбросить еще четыре кг до конца лета. Иначе придется удалить блог в соцсетях. Так она пообещала не только себе, но и подписчикам, которые, кстати, теперь стали поддерживать Екатерину.
— Одна девушка писала, что ее мама похудела, вдохновившись моим результатом. Приятно читать комментарии под видео о похудении. Столько поддержки и восхищения. Ну и семья, конечно, гордится. Однако впереди новый вызов — распрощаться с 40 кг до апреля 2025 года.