Под Новосибирском арестовали цыгана за поножовщину в электричке

Напомним, что кровавая драма разыгралась вечером 25 июля в электропоезде «Новосибирск-Главный — Болотное». На станции Чахлово в вагон зашло около 30 человек цыганской внешности разных возрастов.
По рассказам очевидцев они вели себя шумно, были пьяны. Через некоторое время двое мужчин начали конфликтовать из-за женщины на почве ревности. Один нанес другому удар ножом, потерпевший потерял много крови.
Люди рассказали, что после прибытия электропоезда на конечную станцию Болотное, цыгане выбежали из вагона и скрылись. По информации источника, знакомого с ходом расследования, пострадавший позже обратился за помощью в больницу, ему наложили повязку и отпустили домой, потому что рана оказалась поверхностной.
29 июля 2024 года Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), 36-летнего подозреваемого задержали и предъявили обвинение.
— 30 июля 2024 года Болотнинским районным судом Новосибирской области удовлетворено ходатайство следствия в отношении Козловского Артура об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября 2024 года. Постановление не вступило в силу, — информирует сообщество «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».