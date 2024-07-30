Под Новосибирском арестовали цыгана за поножовщину в электричке

Люди рассказали, что после прибытия электропоезда на конечную станцию Болотное, цыгане выбежали из вагона и скрылись. По информации источника, знакомого с ходом расследования, пострадавший позже обратился за помощью в больницу, ему наложили повязку и отпустили домой, потому что рана оказалась поверхностной.